La nuit des lézards Festival film d’escalade Avenue Adrien Hébrad Argelès-Gazost

La nuit des lézards Festival film d’escalade

Avenue Adrien Hébrad ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Une soirée cinéma dédiée à l’escalade et à la montagne.

Organisée par les grimpeurs des gaves.

Réservation en ligne fortement recommandée http://billet.grimpeursdesgaves.fr/ .

+33 6 50 99 69 89

English :

A cinema evening dedicated to climbing and the mountains.

Organized by les grimpeurs des gaves.

