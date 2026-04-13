Aventure Astro-photo, Market Argelès Gazost, Argelès-Gazost

Aventure Astro-photo 16 mai et 11 juillet Market Argelès Gazost Hautes-Pyrénées

Tarifs : Adulte 210€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-17T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-12T14:00:00+02:00

Partez pour une aventure céleste au cœur de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi de Bigorre. Nous gagnons les hauteurs pour installer notre campement face aux grands sommets pyrénéens. Quand le soleil illumine une dernière fois les crêtes, l’instant nous invite à la contemplation. Guidé dans la lecture du ciel et les réglages techniques, vous apprenez à photographier les étoiles, les constellations, la Voie lactée, dans toute leur intensité. Deux demi-journées d’évasion, avec une nuit en pleine montagne, sous tente, à la belle étoile ou en cabane chauffée selon la saison. Une parenthèse lumineuse, entre immensité cosmique et émotion photographique.

‍ ‍ Départ assuré dès 3 participants.

Programme :

J1 Accueil autour de 15h30 au parking du Carrefour Market à Argelès-Gazost. Vous covoiturez en voiture pour rejoindre le point de départ de la randonnée dans la vallée de Gavarnie. Le départ se fait depuis le col des Tentes. Vous randonnez au milieu des hauts sommets pyrénéens. Vous faites une ascension facile d’un sommet, puis installez le campement pour la nuit. Vous prenez le dîner face aux derniers rayons du soleil. Lorsque la nuit tombe, vous appliquez les conseils de votre guide pour capturer le ciel étoilé. Vous passez la nuit en bivouac sous un ciel rempli d’étoiles !

J2 Après une nuit sous les étoiles, vous vous levez pour assister au lever du soleil. Vous capturez cet instant magique. Les hauts sommets se dévoilent progressivement sous les premiers rayons. Vous prenez un bon petit-déjeuner sur les hauteurs de Gavarnie. Ensuite, vous redescendez avec l’esprit rempli par le spectacle de la nature. Retour en voiture au parking du Carrefour Market à Argelès-Gazost vers midi.

️ Dénivelé positif : 200 à 300m

Distance total (2 jours) : 6km

️ dîner J1 et petit-déjeuner J2 inclus. Prévenir l’organisateur de tout régime alimentaire spécifique (allergies, intolérances, …)

Durée : 21h00

Activité organisée par Hadrien – Accompagnateur Montagne et photographe naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/aventure-astro-photo-3957

Market Argelès Gazost Market Argelès Gazost Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/aventure-astro-photo-3957 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/aventure-astro-photo-3957 »}]

Quand les cimes s’éteignent, le ciel s’allume. Photographiez les étoiles au cœur des Pyrénées. Nature Randonnée nature