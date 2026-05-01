Vernissage de l’exposition photo Visages d’autres mondes Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Vernissage de l’exposition photo Visages d’autres mondes

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De Michel Le Berre. Une galerie de portraits ramenés de contrées reculées au cours d’expéditions d’alpinisme, de treks et de voyages en sac à dos.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

By Michel Le Berre. A gallery of portraits brought back from remote regions during mountaineering expeditions, treks and backpacking trips.

L’événement Vernissage de l’exposition photo Visages d’autres mondes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65