Vernissage de l’exposition photo Visages d’autres mondes Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Vernissage de l’exposition photo Visages d’autres mondes Maison de la Montagne Argelès-Gazost samedi 30 mai 2026.
Argelès-Gazost
Vernissage de l’exposition photo Visages d’autres mondes
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De Michel Le Berre. Une galerie de portraits ramenés de contrées reculées au cours d’expéditions d’alpinisme, de treks et de voyages en sac à dos.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
By Michel Le Berre. A gallery of portraits brought back from remote regions during mountaineering expeditions, treks and backpacking trips.
L’événement Vernissage de l’exposition photo Visages d’autres mondes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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