La cyclo rando 3B-2026, Sapaudia 65 Départ du Camping 3 Vallées puis Mairie Argelès-Gazost

La cyclo rando 3B-2026, Sapaudia 65

Départ du Camping 3 Vallées puis Mairie ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-06-04 08:30:00

fin : 2026-06-05 17:00:00

Début : 2026-06-04 08:30:00

fin : 2026-06-05 17:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Chaque participant garantit que sa préparation physique est adéquate et lui permet de se lancer dans une randonnée d’environ 450 km en plus de 24 heures avec près de 4000m de dénivelé positif.

une randonnée de 450km au départ d’Argelès-Gazost, Lourdes, Oloron sainte Marie, Col d’Osquich, Espelette, Bayonne La Barre, Uzeins, Andouins, Lourdes et arrivée au Foirail d’Argelès-Gazost .

Départ du Camping 3 Vallées puis Mairie ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie sapaudia.pyrenees@gmail.com

English :

Each participant guarantees that he or she is adequately prepared to tackle a 450km trek in over 24 hours, with almost 4000m of ascent.

