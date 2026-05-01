Conférence À la découverte des plantes médicinales Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Conférence À la découverte des plantes médicinales

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Muriel Clément, herboriste, vous présentera quelques unes de ses plantes médicinales sauvages et cultivées leur reconnaissance, leurs bienfaits, leurs utilisations pratiques et ancestrales.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Herbalist Muriel Clément will introduce you to some of her wild and cultivated medicinal plants: how to recognize them, their benefits, and their practical and ancestral uses.

L’événement Conférence À la découverte des plantes médicinales Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65