Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence À la découverte des plantes médicinales Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence À la découverte des plantes médicinales Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 12 mai 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Argelès-Gazost

Conférence À la découverte des plantes médicinales

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Muriel Clément, herboriste, vous présentera quelques unes de ses plantes médicinales sauvages et cultivées leur reconnaissance, leurs bienfaits, leurs utilisations pratiques et ancestrales.
  .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Herbalist Muriel Clément will introduce you to some of her wild and cultivated medicinal plants: how to recognize them, their benefits, and their practical and ancestral uses.

L’événement Conférence À la découverte des plantes médicinales Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)