Trail Pibeste Intégral Place du Foirail Argelès-Gazost

Place du Foirail ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Le Pibeste Intégral est un évènement de course à pied en montagne organisé par les Montagnards Argelésiens.

Au programme, 2 parcours pour 2 niveaux de difficulté l’un exigeant et technique et l’autre à la portée de tous.

2 parcours 24km et 1750m+ et 12km et 400m+ .

– Le parcours Intégrale des Mouflons (24 kms, 1750 m de dénivelé+)

Exigeant, parfois pentu et technique, en forme de défi face au Pibeste, pour se tester mais aussi profiter des magnifiques paysages qu’offrent ce pic emblématique de la Bigorre.

– Le parcours Balcon des Gahus (12 kms, 400 m de dénivelé+)

A la portée de tous mais suffisamment exigeant pour permettre aux plus sportifs de s’amuser, se dépenser et s’affronter en profitant des points de vue sur notre superbe vallée.

Programme détaillé à venir. .

Place du Foirail ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 29 78 99 pibeste.integral@gmail.com

English :

The Pibeste Intégral is a mountain running event organized by the Montagnards Argelésiens

On the program, 2 courses for 2 levels of difficulty: one demanding and technical and the other within the reach of all.

German :

Der Pibeste Intégral ist ein Berglauf-Event, das von den Montagnards Argelésiens organisiert wird

Auf dem Programm stehen 2 Strecken für 2 Schwierigkeitsgrade: eine anspruchsvolle und technische Strecke und eine Strecke, die von allen bewältigt werden kann.

Italiano :

La Pibeste Intégral è una manifestazione di corsa in montagna organizzata dai Montagnards Argelésiens

In programma, 2 corsi per 2 livelli di difficoltà: uno impegnativo e tecnico e l’altro alla portata di tutti.

Espanol :

La Pibeste Intégral es una carrera de montaña organizada por los Montagnards Argelésiens

En el programa, 2 cursos para 2 niveles de dificultad: uno exigente y técnico y otro al alcance de todos.

