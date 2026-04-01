Rencontre-projection avec Olivier REMAUD Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Rencontre-projection avec Olivier REMAUD

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Nocturne amphibien (Actes Sud, coll. Mondes sauvages, 2026) venez rencontrer le philosophe Olivier Remaud et mettez-vous dans la peau de Rana Pyrenaica, le grenouille des Pyrénées, en voie d’extinction. L’auteur échangera en compagnie d’Etienne Farand, chef du secteur Val d’Azun pour le Parc national des Pyrénées. On parlera de fragilité des milieux, de l’épaisseur du temps terrestre et d’enquête scientifique.

La rencontre sera précédée d’une projection du documentaire L’Île Pyrénées (Marie Daniel et Fabien Mazzocco, 2015).

Elle sera suivie d’une séance de dédicaces au Kairn et d’un repas partagé (n’oubliez pas de réserver).

Evènement organisé par le Murmure du Monde en partenariat avec le Kairn.

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Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63

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English :

On the occasion of the release of his new book Nocturne amphibien (Actes Sud, coll. Mondes sauvages, 2026), meet philosopher Olivier Remaud and put yourself in the shoes of Rana Pyrenaica, the endangered Pyrenean frog. The author will be joined by Etienne Farand, head of the Val d’Azun sector for the Parc national des Pyrénées. We’ll be talking about the fragility of environments, the thickness of time on earth and scientific investigation.

The meeting will be preceded by a screening of the documentary L’Île Pyrénées (Marie Daniel and Fabien Mazzocco, 2015).

It will be followed by a book signing at Le Kairn and a shared meal (don’t forget to reserve).

Event organized by Murmure du Monde in partnership with Le Kairn.

L’événement Rencontre-projection avec Olivier REMAUD Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65