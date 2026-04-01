Jour de la Terre Espace de la gare Argelès-Gazost
Jour de la Terre Espace de la gare Argelès-Gazost mercredi 22 avril 2026.
Argelès-Gazost
Jour de la Terre
Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Moment de célébration du vivant, et valorisation des gestes qui préservent celui-ci. Marché gratuit, ateliers Zéro déchet, ateliers semis, et lectures d’histoires.
Organisé en partenariat avec le Collectif écocitoyen, la Bibliothèque d’Argelès-Gazost, l’Espace Jeunes, la CCPVG et l’Accueil de Loisirs.
Plus d’informations par téléphone.
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Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 20
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English :
A moment to celebrate living things, and to promote actions that preserve them. Free market, Zero Waste workshops, sowing workshops and story readings.
Organized in partnership with Collectif écocitoyen, Argelès-Gazost Library, Espace Jeunes, CCPVG and Accueil de Loisirs.
Further information by phone.
L’événement Jour de la Terre Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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