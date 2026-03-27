Film Via Alpina, sur les pas des pionnières Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Film Via Alpina, sur les pas des pionnières

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Projection du film suivi d’un échange avec Zoé Lemaitre, réalisatrice

Synopsis

À 24 ans, Zoé traverse les Alpes de la Slovénie à Monaco seule et à pied à la rencontre de femmes professionnelles de la montagne. ​Son but dresser le portrait de femmes inspirantes et recueillir leur expertise sur un milieu en pleine évolution.

Pendant 4 mois, elle se confronte à la solitude et réalise un voyage hors du commun dont elle tire un premier film documentaire à la croisée de la marche et du féminisme, de l’engagement collectif et du récit intime.

Après quatre mois de marche en solitaire, une chose me paraît sûre dans l’incertitude réside le sel de l’aventure. Qui aurait parié qu’une éolienne m’aurait été plus utile qu’un panneau solaire ou bien qu’août deviendrait mon mois préféré de l’hiver ? Qui aurait pensé que ma gourde filtrante attiserait la convoitise d’un renard et mon frugal quotidien celle de nombre de mes fastueux contemporains ? En réalité, l’imprévisibilité des événements dépasse de loin l’anecdote. Elle m’apprend, chemin faisant, à m’abandonner à vivre. Ma tente pour toit, mon sac à dos pour maison et ma caméra à la main, je marche déterminée vers l’inconnu. Je pars rencontrer des pionnières, ces femmes professionnelles de la montagne dont la route est loin d’être tracée. Mon but réaliser un documentaire pour leur donner davantage de visibilité.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Film screening followed by discussion with director Zoé Lemaitre

Synopsis

At the age of 24, Zoé crossed the Alps from Slovenia to Monaco, alone and on foot, to meet women mountain professionals… Her goal: to draw up portraits of inspiring women and gather their expertise on a rapidly changing environment.

For 4 months, she confronted her solitude and embarked on an extraordinary journey, from which she has produced her first documentary film, at the crossroads of walking and feminism, collective commitment and intimate storytelling.

After four months of walking alone, one thing seems certain: uncertainty is the spice of adventure. Who would have bet that a wind turbine would be more useful than a solar panel, or that August would become my favorite month of the winter? Who would have thought that my filtering gourd would arouse the envy of a fox, and my frugal daily routine that of many of my lavish contemporaries? In reality, the unpredictability of events goes far beyond the anecdotal. It teaches me, along the way, to abandon myself to living. With my tent for a roof, my rucksack for a home and my camera in hand, I walk determinedly into the unknown. I set off to meet pioneers, women mountain professionals whose path was far from clear. My aim is to make a documentary to give them greater visibility

L’événement Film Via Alpina, sur les pas des pionnières Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65