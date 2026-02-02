Trail des Gypaètes 18ème édition Arrivée Camping des 3 Vallées Argelès-Gazost

Trail des Gypaètes 18ème édition

Arrivée Camping des 3 Vallées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Trail entre Lourdes et Argelès-Gazost 30km 2100mD+

Un parcours entre Lourdes et Argelès-Gazost, aux portes de la Vallée des Gaves. Sur une distance de 30 km, notre itinéraire vous mènera du Pic du Jer (948 M), au sommet du Pibeste (1349 M) en passant par le Béout (791 M), avec un dénivelé positif de 2100 M et négatif de 2078 M. Un engagement éco-responsable depuis 2022 grâce à des actions concrètes. .

Arrivée Camping des 3 Vallées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 00 99 87 cathy.hauser@orange.fr

English :

Trail between Lourdes and Argelès-Gazost 30km 2100mD+ (10,000ft)

