CHOCOLAT, LES ENJEUX D’UNE GOURMANDISE. Place du Château Pins-Justaret

Informations pratiques

Pins-Justaret

CHOCOLAT, LES ENJEUX D’UNE GOURMANDISE.

Place du Château MÉDIATHÈQUE DE PINS-JUSTARET Pins-Justaret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-10-20

Prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Accessible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque de Pins-Justaret.

Depuis sa découverte par les colons espagnols au 16ème siècle, le cacao ( pépite gustative aux multiples saveurs ) éveille toutes les convoitises. Cette exposition ludique apporte un éclairage nouveau sur les enjeux d’une telle gourmandise. .

Place du Château MÉDIATHÈQUE DE PINS-JUSTARET Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 71 09 mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr

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English :

Provided by the Haute-Garonne Departmental Library. Accessible during the opening hours of the Pins-Justaret Library.

L’événement CHOCOLAT, LES ENJEUX D’UNE GOURMANDISE. Pins-Justaret a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE