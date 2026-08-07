CHOCOLAT, LES ENJEUX D’UNE GOURMANDISE. Place du Château Pins-Justaret
mardi 20 octobre 2026 · Place du Château · Pins-Justaret
Informations pratiques
Pins-Justaret
CHOCOLAT, LES ENJEUX D’UNE GOURMANDISE.
Place du Château MÉDIATHÈQUE DE PINS-JUSTARET Pins-Justaret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-10-20
Prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Accessible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque de Pins-Justaret.
Depuis sa découverte par les colons espagnols au 16ème siècle, le cacao ( pépite gustative aux multiples saveurs ) éveille toutes les convoitises. Cette exposition ludique apporte un éclairage nouveau sur les enjeux d’une telle gourmandise. .
Place du Château MÉDIATHÈQUE DE PINS-JUSTARET Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 71 09 mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr
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English :
Provided by the Haute-Garonne Departmental Library. Accessible during the opening hours of the Pins-Justaret Library.
L’événement CHOCOLAT, LES ENJEUX D’UNE GOURMANDISE. Pins-Justaret a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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