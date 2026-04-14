Chocolaterie Nougalet, Chocolaterie Nougalet, Trèbes

Chocolaterie Nougalet 2 – 4 juin Chocolaterie Nougalet Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:15:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Nougalet, qui confectionne ses créations gourmandes depuis 1951, vous ouvre ses portes vers un voyage chocolaté au travers d’une visite guidée pour une immersion au cœur de son histoire.

Composée de 10 ateliers de fabrication, la chocolaterie vous dévoilera les coulisses de son savoir-faire au travers de son artisanat authentique.

VISITE LIBRE

Du Lundi au Vendredi 9h00 – 17h00

Samedi 10h00 – 17h00

Chocolaterie Nougalet 240 rue Averroès 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie

Découverte d’une chocolaterie

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