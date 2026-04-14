Chocolaterie Nougalet, Chocolaterie Nougalet, Trèbes
Chocolaterie Nougalet, Chocolaterie Nougalet, Trèbes mardi 2 juin 2026.
Chocolaterie Nougalet 2 – 4 juin Chocolaterie Nougalet Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:15:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00
Nougalet, qui confectionne ses créations gourmandes depuis 1951, vous ouvre ses portes vers un voyage chocolaté au travers d’une visite guidée pour une immersion au cœur de son histoire.
Composée de 10 ateliers de fabrication, la chocolaterie vous dévoilera les coulisses de son savoir-faire au travers de son artisanat authentique.
VISITE LIBRE
Du Lundi au Vendredi 9h00 – 17h00
Samedi 10h00 – 17h00
Chocolaterie Nougalet 240 rue Averroès 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie
Découverte d’une chocolaterie
DR