TRÈBES FÊTE LE CANAL DU MIDI Trèbes

Trèbes

TRÈBES FÊTE LE CANAL DU MIDI

12 Avenue Pierre Curie Trèbes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

À l’occasion d’un anniversaire emblématique, la ville de Trèbes se met à l’heure du partage et de la célébration. Les 13 et 14 juin 2026, habitants, visiteurs et passionnés de patrimoine sont invités à se retrouver au cœur d’un site d’exception pour fêter les 30 ans du classement du canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Entre découvertes, rencontres et moments de détente au fil de l’eau, cet événement promet de mettre en lumière l’âme du canal et l’attachement profond qu’il suscite. Une invitation à célébrer ensemble un patrimoine vivant, au cœur de l’Occitanie.

Symbole d’ingéniosité et de beauté, le canal du Midi traverse les siècles en portant avec lui une histoire riche, façonnée par les hommes et la nature.

Au programme de cette journée

Animation micro assurée par JM BEDEL

Sonorisation DIODE A. AUTHIER

Départ de la balade culturelle à pied ou à vélo

Pour les marcheurs

12 km départ à 8h du port de Carcassonne

8 km départ à 9h du pont de Conques

4 km départ à 11h de l’écluse de Villedubert

Pour les cyclistes

24 km départ toutes les 15 minutes à partir de 8h

Aller-retour Trèbes Carcassonne Trèbes

16 km départ toutes les 15 minutes à partir de 10h

Aller-retour Trèbes Pont de Conques Trèbes

Arrivée Office de Tourisme de Trèbes

Les inscriptions se font via un formulaire papier à récupérer à l’Office de Tourisme de Trèbes, à la Maison des Associations ou directement sur le site de la mairie.

Matinée 10h à 13h

Patrimoine et découverte

10h Stands des partenaires

Acteur Canal du Midi (ACM) présentation d’une maquette de gabare et exposition de cartes postales anciennes du port de Trèbes

Oekoumene Cartographie Philippe VALENTIN exposition d’une carte géante du Canal du Midi de 6 mètres de long

Danièle BOUCON exposition photo Voir la mer ou les aventures d’un bateau en papier Hall d’accueil de la MAF

Éditions du Cabardès présentation de publications et séance de dédicaces avec Michèle TEYSSEYRE pour son ouvrage Moi Jean Pigasse, ouvrier du canal

ANPEI (Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures)

La Balade du Canal André MAS exposition sur le transport du vin sur le Canal du Midi, atelier de pesage de fûts et découverte de saveurs oubliées

Déambulation en costumes d’époque par l’association Sauvegarde et valorisation du domaine Bonrepos-Riquet

10h Conférence

Vauban et le canal par Gérard CREVON

Suivie d’une vente et dédicace du livre Pierre-Paul Riquet, l’audace et la ténacité

Salle d’exposition MAF Durée 1h

10h30 Visite commentée

Visite de l’exposition Voir la mer par Danièle BOUCON, suivie de la présentation et dédicace du livre jeunesse Le petit bateau qui voulait voir la mer

Accueil MAF Durée 1h

10h30 Conférence en LSF

Historique du canal, de sa création jusqu’à nos jours par Ode PUNSOLA

Office de Tourisme Durée 1h à 1h15

11h Présentation et visite des moulins de Trèbes

Par La Balade du Canal André MAS

Salle Falandry Durée 1h

12h30 Restauration sur place

Animation musicale avec Le Cyclo Bal Chansons et bal du monde

Après plusieurs années de tournée à travers la France, le groupe propose désormais un bal itinérant acoustique mené par cinq musiciens à vélo mécanique, dans une ambiance conviviale et festive.

13h Discours officiels

Discours du maire et des partenaires

Après-midi 14h à 18h

Culture, inclusivité et animations

14h à 18h Activités sportives et ludiques

Jeu de l’oie du canal, quiz et atelier corderie animés par Aimé PHIORES et JM BEDEL

Parking face à la salle des expositions MAF

14h à 18h Balades en bateau (ANPEI)

Parcours aller-retour Port de Trèbes Écluse de Villedubert

Trois bateaux stationnés devant l’Office de Tourisme

Inscription auprès de l’Office de Tourisme

14h30 Présentation et visite des moulins de Trèbes

Par La Balade du Canal André MAS

Salle Falandry Durée 1h

15h Atelier créatif

Création de petits bateaux en papier illustrés avec Danièle BOUCON

Hall d’accueil MAF Durée 1h

16h Conférence

Le Canal au fil de l’eau par Jacques PREVOT

Salle des expositions MAF Durée 1h

18h30 Animation musicale et vin d’honneur suivie d’un vin d’honneur offert par la mairie

Pendant toute la durée de l’événement 13 et 14 juin

Le bateau Le Tourmente sera amarré au port et accessible au public pour des visites ainsi qu’une exposition consacrée au transport fluvial.

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12 Avenue Pierre Curie Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 78 89 50 contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

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English :

On the occasion of an emblematic anniversary, the town of Trèbes is getting into the spirit of sharing and celebration. On June 13 and 14, 2026, residents, visitors and heritage enthusiasts are invited to gather at the heart of an exceptional site to celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi?s classification as a UNESCO World Heritage Site.

The event promises to highlight the soul of the canal and the deep attachment it inspires, with discoveries, encounters and moments of relaxation along the water. An invitation to celebrate together a living heritage at the heart of Occitanie.

A symbol of ingenuity and beauty, the Canal du Midi has spanned the centuries, carrying with it a rich history shaped by man and nature.

On the program for the day:

Microphone animation by JM BEDEL

Sound engineering: DIODE A. AUTHIER

Start of the cultural walk or bike ride

For walkers

12 km: departure at 8am from Carcassonne port

8 km: departure at 9 am from Conques bridge

4 km: departure at 11am from Villedubert lock

For cyclists

24 km: departure every 15 minutes from 8 am

Round trip Trèbes ? Carcassonne ? Trèbes

16 km: departure every 15 minutes from 10am

Return trip: Trèbes ? Pont de Conques ? Trèbes

Finish: Trèbes Tourist Office

To register, please fill in a paper form at the Tourist Office in Trèbes, at the Maison des Associations or directly on the Mairie website.

Morning ? 10am to 1pm

Heritage and discovery

10h ? Partner stands

Acteur Canal du Midi (ACM): presentation of a model gabare and exhibition of old postcards of the port of Trèbes

Oekoumene Cartographie ? Philippe VALENTIN: exhibition of a giant 6-meter-long map of the Canal du Midi

Danièle BOUCON: photo exhibition Voir la mer or the adventures of a paper boat ? MAF reception hall

Éditions du Cabardès: presentation of publications and signing session with Michèle TEYSSEYRE for her book Moi Jean Pigasse, ouvrier du canal

ANPEI (Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures)

La Balade du Canal ? André MAS: exhibition on wine transport on the Canal du Midi, barrel-weighing workshop and discovery of forgotten flavors

Costume parade by the Sauvegarde et valorisation du domaine Bonrepos-Riquet association

10h ? Conference

Vauban and the canal by Gérard CREVON

Followed by a book sale and signing of Pierre-Paul Riquet, l?audace et la ténacité

MAF exhibition room ? Duration: 1 hour

10h30 ? Guided tour

Visit to the Voir la mer exhibition by Danièle BOUCON, followed by presentation and signing of the children?s book Le petit bateau qui voulait voir la mer

MAF reception ? Duration: 1 hour

10h30 ? Conference in LSF

History of the canal, from its creation to the present day by Ode PUNSOLA

Tourist Office ? Duration: 1h to 1h15

11h ? Presentation and tour of the Trèbes mills

By La Balade du Canal ? André MAS

Salle Falandry ? Duration: 1 hour

12h30 ? Catering on site

Musical entertainment with Le Cyclo Bal ? Songs and bal du monde

After several years of touring across France, the group is now offering an acoustic touring ball led by five musicians on mechanical bikes, in a friendly, festive atmosphere.

13h ? Official speeches

Speeches by the mayor and partners

Afternoon ? 2pm to 6pm

Culture, inclusivity and entertainment

2pm to 6pm ? Sports and leisure activities

Canal goose game, quiz and rope workshop led by Aimé PHIORES and JM BEDEL

Parking opposite the MAF exhibition hall

2pm to 6pm ? Boat trips (ANPEI)

Return trip Port of Trèbes ? Villedubert lock

Three boats parked in front of the Tourist Office

Registration at the Tourist Office

14h30 ? Presentation and visit of the Trèbes mills

By La Balade du Canal ? André MAS

Salle Falandry ? Duration: 1 hour

15h ? Creative workshop

Creation of illustrated paper boats with Danièle BOUCON

MAF reception hall ? Duration: 1h

16h ? Conference

Le Canal au fil de l?eau by Jacques PREVOT

MAF Exhibition Hall ? Duration: 1 hour

18h30 ? Musical entertainment and vin d?honneur followed by a vin d?honneur offered by the town hall

Throughout the event ? June 13 and 14

The boat Le Tourmente will be moored in the port and open to the public for tours and an exhibition on river transport.

L’événement TRÈBES FÊTE LE CANAL DU MIDI Trèbes a été mis à jour le 2026-05-19 par