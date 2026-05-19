TRÈBES FÊTE LE CANAL DU MIDI Trèbes
TRÈBES FÊTE LE CANAL DU MIDI Trèbes dimanche 14 juin 2026.
Trèbes
TRÈBES FÊTE LE CANAL DU MIDI
12 Avenue Pierre Curie Trèbes Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
À l’occasion d’un anniversaire emblématique, la ville de Trèbes se met à l’heure du partage et de la célébration. Les 13 et 14 juin 2026, habitants, visiteurs et passionnés de patrimoine sont invités à se retrouver au cœur d’un site d’exception pour fêter les 30 ans du classement du canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Entre découvertes, rencontres et moments de détente au fil de l’eau, cet événement promet de mettre en lumière l’âme du canal et l’attachement profond qu’il suscite. Une invitation à célébrer ensemble un patrimoine vivant, au cœur de l’Occitanie.
Symbole d’ingéniosité et de beauté, le canal du Midi traverse les siècles en portant avec lui une histoire riche, façonnée par les hommes et la nature.
Au programme de cette journée
Animation micro assurée par JM BEDEL
Sonorisation DIODE A. AUTHIER
Départ de la balade culturelle à pied ou à vélo
Pour les marcheurs
12 km départ à 8h du port de Carcassonne
8 km départ à 9h du pont de Conques
4 km départ à 11h de l’écluse de Villedubert
Pour les cyclistes
24 km départ toutes les 15 minutes à partir de 8h
Aller-retour Trèbes Carcassonne Trèbes
16 km départ toutes les 15 minutes à partir de 10h
Aller-retour Trèbes Pont de Conques Trèbes
Arrivée Office de Tourisme de Trèbes
Les inscriptions se font via un formulaire papier à récupérer à l’Office de Tourisme de Trèbes, à la Maison des Associations ou directement sur le site de la mairie.
Matinée 10h à 13h
Patrimoine et découverte
10h Stands des partenaires
Acteur Canal du Midi (ACM) présentation d’une maquette de gabare et exposition de cartes postales anciennes du port de Trèbes
Oekoumene Cartographie Philippe VALENTIN exposition d’une carte géante du Canal du Midi de 6 mètres de long
Danièle BOUCON exposition photo Voir la mer ou les aventures d’un bateau en papier Hall d’accueil de la MAF
Éditions du Cabardès présentation de publications et séance de dédicaces avec Michèle TEYSSEYRE pour son ouvrage Moi Jean Pigasse, ouvrier du canal
ANPEI (Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures)
La Balade du Canal André MAS exposition sur le transport du vin sur le Canal du Midi, atelier de pesage de fûts et découverte de saveurs oubliées
Déambulation en costumes d’époque par l’association Sauvegarde et valorisation du domaine Bonrepos-Riquet
10h Conférence
Vauban et le canal par Gérard CREVON
Suivie d’une vente et dédicace du livre Pierre-Paul Riquet, l’audace et la ténacité
Salle d’exposition MAF Durée 1h
10h30 Visite commentée
Visite de l’exposition Voir la mer par Danièle BOUCON, suivie de la présentation et dédicace du livre jeunesse Le petit bateau qui voulait voir la mer
Accueil MAF Durée 1h
10h30 Conférence en LSF
Historique du canal, de sa création jusqu’à nos jours par Ode PUNSOLA
Office de Tourisme Durée 1h à 1h15
11h Présentation et visite des moulins de Trèbes
Par La Balade du Canal André MAS
Salle Falandry Durée 1h
12h30 Restauration sur place
Animation musicale avec Le Cyclo Bal Chansons et bal du monde
Après plusieurs années de tournée à travers la France, le groupe propose désormais un bal itinérant acoustique mené par cinq musiciens à vélo mécanique, dans une ambiance conviviale et festive.
13h Discours officiels
Discours du maire et des partenaires
Après-midi 14h à 18h
Culture, inclusivité et animations
14h à 18h Activités sportives et ludiques
Jeu de l’oie du canal, quiz et atelier corderie animés par Aimé PHIORES et JM BEDEL
Parking face à la salle des expositions MAF
14h à 18h Balades en bateau (ANPEI)
Parcours aller-retour Port de Trèbes Écluse de Villedubert
Trois bateaux stationnés devant l’Office de Tourisme
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
14h30 Présentation et visite des moulins de Trèbes
Par La Balade du Canal André MAS
Salle Falandry Durée 1h
15h Atelier créatif
Création de petits bateaux en papier illustrés avec Danièle BOUCON
Hall d’accueil MAF Durée 1h
16h Conférence
Le Canal au fil de l’eau par Jacques PREVOT
Salle des expositions MAF Durée 1h
18h30 Animation musicale et vin d’honneur suivie d’un vin d’honneur offert par la mairie
Pendant toute la durée de l’événement 13 et 14 juin
Le bateau Le Tourmente sera amarré au port et accessible au public pour des visites ainsi qu’une exposition consacrée au transport fluvial.
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12 Avenue Pierre Curie Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 78 89 50 contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
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English :
On the occasion of an emblematic anniversary, the town of Trèbes is getting into the spirit of sharing and celebration. On June 13 and 14, 2026, residents, visitors and heritage enthusiasts are invited to gather at the heart of an exceptional site to celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi?s classification as a UNESCO World Heritage Site.
The event promises to highlight the soul of the canal and the deep attachment it inspires, with discoveries, encounters and moments of relaxation along the water. An invitation to celebrate together a living heritage at the heart of Occitanie.
A symbol of ingenuity and beauty, the Canal du Midi has spanned the centuries, carrying with it a rich history shaped by man and nature.
On the program for the day:
Microphone animation by JM BEDEL
Sound engineering: DIODE A. AUTHIER
Start of the cultural walk or bike ride
For walkers
12 km: departure at 8am from Carcassonne port
8 km: departure at 9 am from Conques bridge
4 km: departure at 11am from Villedubert lock
For cyclists
24 km: departure every 15 minutes from 8 am
Round trip Trèbes ? Carcassonne ? Trèbes
16 km: departure every 15 minutes from 10am
Return trip: Trèbes ? Pont de Conques ? Trèbes
Finish: Trèbes Tourist Office
To register, please fill in a paper form at the Tourist Office in Trèbes, at the Maison des Associations or directly on the Mairie website.
Morning ? 10am to 1pm
Heritage and discovery
10h ? Partner stands
Acteur Canal du Midi (ACM): presentation of a model gabare and exhibition of old postcards of the port of Trèbes
Oekoumene Cartographie ? Philippe VALENTIN: exhibition of a giant 6-meter-long map of the Canal du Midi
Danièle BOUCON: photo exhibition Voir la mer or the adventures of a paper boat ? MAF reception hall
Éditions du Cabardès: presentation of publications and signing session with Michèle TEYSSEYRE for her book Moi Jean Pigasse, ouvrier du canal
ANPEI (Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures)
La Balade du Canal ? André MAS: exhibition on wine transport on the Canal du Midi, barrel-weighing workshop and discovery of forgotten flavors
Costume parade by the Sauvegarde et valorisation du domaine Bonrepos-Riquet association
10h ? Conference
Vauban and the canal by Gérard CREVON
Followed by a book sale and signing of Pierre-Paul Riquet, l?audace et la ténacité
MAF exhibition room ? Duration: 1 hour
10h30 ? Guided tour
Visit to the Voir la mer exhibition by Danièle BOUCON, followed by presentation and signing of the children?s book Le petit bateau qui voulait voir la mer
MAF reception ? Duration: 1 hour
10h30 ? Conference in LSF
History of the canal, from its creation to the present day by Ode PUNSOLA
Tourist Office ? Duration: 1h to 1h15
11h ? Presentation and tour of the Trèbes mills
By La Balade du Canal ? André MAS
Salle Falandry ? Duration: 1 hour
12h30 ? Catering on site
Musical entertainment with Le Cyclo Bal ? Songs and bal du monde
After several years of touring across France, the group is now offering an acoustic touring ball led by five musicians on mechanical bikes, in a friendly, festive atmosphere.
13h ? Official speeches
Speeches by the mayor and partners
Afternoon ? 2pm to 6pm
Culture, inclusivity and entertainment
2pm to 6pm ? Sports and leisure activities
Canal goose game, quiz and rope workshop led by Aimé PHIORES and JM BEDEL
Parking opposite the MAF exhibition hall
2pm to 6pm ? Boat trips (ANPEI)
Return trip Port of Trèbes ? Villedubert lock
Three boats parked in front of the Tourist Office
Registration at the Tourist Office
14h30 ? Presentation and visit of the Trèbes mills
By La Balade du Canal ? André MAS
Salle Falandry ? Duration: 1 hour
15h ? Creative workshop
Creation of illustrated paper boats with Danièle BOUCON
MAF reception hall ? Duration: 1h
16h ? Conference
Le Canal au fil de l?eau by Jacques PREVOT
MAF Exhibition Hall ? Duration: 1 hour
18h30 ? Musical entertainment and vin d?honneur followed by a vin d?honneur offered by the town hall
Throughout the event ? June 13 and 14
The boat Le Tourmente will be moored in the port and open to the public for tours and an exhibition on river transport.
L’événement TRÈBES FÊTE LE CANAL DU MIDI Trèbes a été mis à jour le 2026-05-19 par
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