Choco’sens éveil des sens à travers différentes dégustations Ribeauvillé
samedi 19 septembre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Choco’sens éveil des sens à travers différentes dégustations
Route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-10-03 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-03 2026-11-28
Eveillez vos sens dans cet atelier ludique et familial & appréhendez vos 5 sens grâce aux différentes expériences proposées. A travers diverses boissons, distinguez à l’aveugle les saveurs cachées et développez votre odorat grâce à de nombreux tests !
Eveillez vos sens dans cet atelier ludique et familial & appréhendez vos 5 sens grâce aux différentes expériences proposées.
A travers diverses boissons, distinguez à l’aveugle les saveurs cachées & développez votre odorat grâce à de nombreux tests. Développez également votre palais en dégustant multiples chocolats originaux … Devinerez-vous les saveurs cachées ?
Passez un agréable moment de partage et d’échange en famille ou entre amis…
La durée de l’atelier est d’une heure. Différentes dégustations chocolatées vous seront proposées et commentées. .
Route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr
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English :
Awaken your senses in this fun and family workshop & learn about your 5 senses thanks to the different experiments proposed. Through various drinks, distinguish blindly the hidden flavors and develop your sense of smell thanks to many tests!
L’événement Choco’sens éveil des sens à travers différentes dégustations Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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