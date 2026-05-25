Chœur de chambre | Folk Songs Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit, billetterie en ligne à partir du 3 juin 2026 Adulte, En famille

Le Chœur de chambre du Conservatoire réunit des chanteuses et chanteurs, principalement issus des classes de chant, engagés dans un travail vocal collectif sous la direction de Pierre-Louis Bonamy. Chaque session est l’occasion d’explorer les spécificités du chant choral de chambre : précision de l’écoute, équilibre des voix, couleur du texte, engagement musical partagé. Programme :Pour ce concert, le Chœur de chambre invite le public à un voyage dans les paysages vocaux d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse.Au centre du programme, « The Sprig of Thyme » de John Rutter déploie une suite de chansons populaires traditionnelles, tour à tour tendres, lumineuses, nostalgiques ou malicieuses.Autour de cette œuvre, des pages d’Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams et l’incontournable Greensleeves prolongent cette traversée d’un monde où la mélodie populaire devient matière poétique.Entre mémoire collective, raffinement choral et plaisir immédiat de la chanson, ce programme donne à entendre toute la richesse d’un répertoire où la simplicité apparente des airs traditionnels rencontre l’art subtil de l’écriture vocale.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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