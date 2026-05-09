La Teste-de-Buch

Choeur de Femmes Eurydice

17 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le chœur de femmes Eurydice, habitué du répertoire d’aujourd’hui, surprend cette année en interprétant des pièces d’Henri Purcell (1659-1695) et un duo de Johannes Brahms (1833-1897).

Le contemporain revient vite avec, comme souvent chez Eurydice, un tour du monde musical Norvège, États-Unis, Japon, Canada, Espagne, Irlande…

Cette diversité de styles et d’origines alterne entre pièces sacrées lumineuses et compositions profanes pleines d’élan. Le concert fera entendre également des chants traditionnels bulgares, finlandais et saami, un gospel déchaîné, et une pièce originale et drôle composée à partir d’un texte de Lewis Caroll.

C’est un voyage musical dans une atmosphère à la fois intime et vibrante que nous vous proposons de partager ! .

17 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Choeur de Femmes Eurydice

L’événement Choeur de Femmes Eurydice La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-09 par OT La Teste-de-Buch