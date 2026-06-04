Chœur éphémère Jeu de Paume Rennes
Chœur éphémère Jeu de Paume Rennes samedi 4 juillet 2026.
Chœur éphémère Jeu de Paume Rennes Samedi 4 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Débutant ou confirmé, partageons le plaisir de chanter ensemble avec Éléonore Le Lamer
Chant choral.
Débutant ou confirmé, partageons le plaisir de chanter ensemble avec Éléonore Le Lamer.
**Samedi 4 juillet de 11 h à 12 h,**
**Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**
**Gratuit.**
**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T12:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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