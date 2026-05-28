Choeur Pro-Musica entre ferveur baroque et émotion chorale Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Choeur Pro-Musica entre ferveur baroque et émotion chorale

Samedi 6 juin 2026 de 20h à 21h20. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:20:00

Date(s) :

2026-06-06

Sous la direction de Yeomyoung Lim, le chœur Pro Musica interprétera deux chefs-d’œuvre du répertoire baroque le Credo d’Antonio Vivaldi et The Ways of Zion Do Mourn de Georg Friedrich Händel.

Au piano Chantal de Zeeuw

Ensemble à cordes Pro-Musica

Le chœur Pro Musica, fidèle à son engagement pour la musique vocale de qualité, vous invite à un moment musical exceptionnel.



Sous la direction de Yeomyoung Lim, Pro Musica interprétera deux chefs-d’œuvre du répertoire baroque le Credo d’Antonio Vivaldi et The Ways of Zion Do Mourn de Georg Friedrich Händel.



Les deux œuvres seront accompagnées par Chantal de Zeeuw et un ensemble à cordes réunies tout spécialement pour Pro Musica.



Le Credo de Vivaldi, œuvre courte mais intense, exprime avec éclat la foi et la lumière propres à la musique du compositeur vénitien.



Quant à The Ways of Zion Do Mourn, hymne funèbre d’une rare beauté, il révèle toute la puissance expressive de Händel, mêlant majesté et recueillement.



Ces deux pièces, rarement réunies, offrent un contraste riche d’émotions, porté par les voix passionnées des choristes et un accompagnement instrumental de qualité.



Un concert à ne pas manquer, alliant spiritualité, virtuosité et beauté chorale.







Au piano Chantal de Zeeuw

Ensemble à cordes Pro-Musica .

Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 12 95 16 promusicamarseille@gmail.com

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English :

Under the direction of Yeomyoung Lim, the Pro Musica choir will perform two masterpieces of the Baroque repertoire: Antonio Vivaldi?s Credo and Georg Friedrich Handel?s The Ways of Zion Do Mourn.

Piano: Chantal de Zeeuw

String ensemble: Pro-Musica

L’événement Choeur Pro-Musica entre ferveur baroque et émotion chorale Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille