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Choeurs en partage Église Saint-Seurin Rions

Choeurs en partage Église Saint-Seurin Rions

Choeurs en partage Église Saint-Seurin Rions samedi 30 mai 2026.

Lieu : Église Saint-Seurin

Adresse : Place du Repos

Ville : 33410 Rions

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Rions

Choeurs en partage

Église Saint-Seurin Place du Repos Rions Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

3 chorales Coetus Voce, Claire de Lune et à l’unichoeur performeront à l’église de Rions.   .

Église Saint-Seurin Place du Repos Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Choeurs en partage

L’événement Choeurs en partage Rions a été mis à jour le 2026-05-26 par La Gironde du Sud

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