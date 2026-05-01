Choeurs en partage Église Saint-Seurin Rions
Choeurs en partage Église Saint-Seurin Rions samedi 30 mai 2026.
Rions
Choeurs en partage
Église Saint-Seurin Place du Repos Rions Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
3 chorales Coetus Voce, Claire de Lune et à l’unichoeur performeront à l’église de Rions. .
Église Saint-Seurin Place du Repos Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Choeurs en partage
L’événement Choeurs en partage Rions a été mis à jour le 2026-05-26 par La Gironde du Sud
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