Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions

Rions

Concert de Jazz manouche

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert du groupe les dandy’s bonheur .

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 28 10 cerclederions@gmail.com

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English : Concert de Jazz manouche

L’événement Concert de Jazz manouche Rions a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud