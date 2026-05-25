Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions
Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions samedi 13 juin 2026.
Rions
Concert de Jazz manouche
Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert du groupe les dandy’s bonheur .
Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 28 10 cerclederions@gmail.com
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English : Concert de Jazz manouche
L’événement Concert de Jazz manouche Rions a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud
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