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Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions

Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions

Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cercle populaire de Rions

Adresse : 13 Rue du Lhyan

Ville : 33410 Rions

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Rions

Concert de Jazz manouche

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert du groupe les dandy’s bonheur   .

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 28 10  cerclederions@gmail.com

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English : Concert de Jazz manouche

L’événement Concert de Jazz manouche Rions a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud

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