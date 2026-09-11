Choix des livres pour les lectures intergénérationnelles, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
mercredi 16 septembre 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Choix des livres pour les lectures intergénérationnelles Mercredi 16 septembre, 15h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Dès 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Rendez-vous à la Médialudothèque pour choisir le livre que vous lirez aux résidents de la Roselière le mercredi 8 octobre 2026 dans le cadre de la Semaine Bleue. Au programme : saveurs et souvenirs…
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Vous aimez lire à voix haute ? Vous avez envie de faire plaisir ? Alors cette mission est pour vous ! Partage Choix de livres
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
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