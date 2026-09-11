Choix des livres pour les lectures intergénérationnelles, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Choix des livres pour les lectures intergénérationnelles Mercredi 16 septembre, 15h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Rendez-vous à la Médialudothèque pour choisir le livre que vous lirez aux résidents de la Roselière le mercredi 8 octobre 2026 dans le cadre de la Semaine Bleue. Au programme : saveurs et souvenirs…

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Vous aimez lire à voix haute ? Vous avez envie de faire plaisir ? Alors cette mission est pour vous ! Partage Choix de livres

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice