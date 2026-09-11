Conte, jeu et bricolage : au pays des gnomes, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Conte, jeu et bricolage : au pays des gnomes 19 et 26 septembre Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Sur inscription, 12 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Première séance : samedi 19 septembre 2026 : Viens découvrir le monde des gnomes, joue avec eux et crée ton petit personnage avec de l’argile ! Deuxième séance : samedi 26 septembre 2026 : C’est l’heure de la finition : viens peindre et vernir ta sculpture !

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/node/content/nid/541284 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Conte, jeu et bricolage en deux séances pour le séchage de l’argile. Création Sculpture

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice