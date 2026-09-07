Ludo bébé : musique et sons, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
vendredi 11 septembre 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Ludo bébé : musique et sons Vendredi 11 septembre, 09h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:00:00+02:00
Au programme de cette séance spéciale 0–3 ans : manipulation de petits instruments adaptés aux tout-petits, découverte des sons et comptines, jeux d’exploration sensorielle.
Une animation pensée pour éveiller les sens, stimuler la curiosité et favoriser les échanges dans une ambiance chaleureuse.
Venez partager un joli voyage sonore avec votre tout-petit !
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
La Ludothèque invite les tout-petits et leurs parents à partager un doux moment de découverte autour de la musique, des sons et des jeux sensoriels. Son Musique
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice/Chat GPT
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