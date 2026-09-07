Ludo bébé : musique et sons, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Ludo bébé : musique et sons Vendredi 11 septembre, 09h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:00:00+02:00

Au programme de cette séance spéciale 0–3 ans : manipulation de petits instruments adaptés aux tout-petits, découverte des sons et comptines, jeux d’exploration sensorielle.

Une animation pensée pour éveiller les sens, stimuler la curiosité et favoriser les échanges dans une ambiance chaleureuse.

Venez partager un joli voyage sonore avec votre tout-petit !

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

La Ludothèque invite les tout-petits et leurs parents à partager un doux moment de découverte autour de la musique, des sons et des jeux sensoriels. Son Musique

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice/Chat GPT