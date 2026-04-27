Villers-sur-Mer

Chorale 170 ans de Villers-sur-Mer

Place de la mairie Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La chorale locale (association Villers Accueil) donne rendez-vous pour deux représentations d’une heure chacune, offrant une parenthèse musicale au cœur des festivités.

Pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan le temps d’une journée.

La chorale locale (association Villers Accueil) donne rendez-vous pour deux représentations d’une heure chacune, offrant une parenthèse musicale au cœur des festivités.

A partir de 15h. .

Place de la mairie Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Chorale 170 ans de Villers-sur-Mer

The local choir (Villers Accueil association) will be giving two one-hour performances, offering a musical interlude in the heart of the festivities.

L’événement Chorale 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville