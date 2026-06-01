Meursault

Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion

Caveau Saint Vincent Meursault Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

La chorale Atout Cœur, ses musiciens et son chef Patrick GENET vous convient à leur concert Chansons Françaises Émotion.

De Jacques Brel à Cœur de Pirate, en passant par Georges Brassens, Michel Fugain, Barbara, Charles Aznavour… les meilleures chansons du répertoire français seront là pour vous émouvoir.

Dimanche 14 juin, au Caveau Saint Vincent de Meursault, à 17h00.

Informations Chorale Atout Cœur de Baubigny https://chorale-atout-coeur.wixsite.com/baubigny

Trois autres concerts sont prévus en juin ! .

Caveau Saint Vincent Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion

L’événement Chorale Atout Cœur Chansons françaises émotion Meursault a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1