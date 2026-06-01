Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille Meursault
Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille Meursault vendredi 26 juin 2026.
Meursault
Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille
Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-28 11:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
À l’occasion des 60 ans de La Grande Vadrouille , le comité des fêtes de Meursault organise des visites guidées les 26, 27 et 28 juin, sur le thème de ce célèbre film.
Venez redécouvrir le village de Meursault par le prisme du tournage de La Grande Vadrouille , dans le souvenir de Louis de Funès, Bourvil et Gérard Oury.
Visites programmées vendredi 26 juin à 14h et 16h ; samedi 27 juin à 10h, 14h et 16h30 ; dimanche 28 juin à 10h
Durée de chaque visite 1h30
Tarifs 10€/adulte, gratuit jusqu’à 10 ans
Effectif maximum 20 personnes visite
Réservation par la billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-meursault .
Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille
L’événement Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille Meursault a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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