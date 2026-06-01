Meursault

Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille

Place de l’Hôtel de Ville Meursault Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-28 11:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

À l’occasion des 60 ans de La Grande Vadrouille , le comité des fêtes de Meursault organise des visites guidées les 26, 27 et 28 juin, sur le thème de ce célèbre film.

Venez redécouvrir le village de Meursault par le prisme du tournage de La Grande Vadrouille , dans le souvenir de Louis de Funès, Bourvil et Gérard Oury.

Visites programmées vendredi 26 juin à 14h et 16h ; samedi 27 juin à 10h, 14h et 16h30 ; dimanche 28 juin à 10h

Durée de chaque visite 1h30

Tarifs 10€/adulte, gratuit jusqu’à 10 ans

Effectif maximum 20 personnes visite

Réservation par la billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-meursault .

Place de l’Hôtel de Ville Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille

L’événement Visites guidées Meursault et sa Grande Vadrouille Meursault a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)