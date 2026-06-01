CHORALE DE PARIS en concert pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux

CHORALE DE PARIS en concert pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 16h20 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:20:00+02:00 – 2026-06-21T16:50:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:20:00+02:00 – 2026-06-21T16:50:00+02:00

La Chorale de Paris, actuellement dirigée par Zuhal Karadağ, est une chorale d’Issy-les-Moulineaux qui entend promouvoir avec enthousiasme et précision la musique et la culture turques. Elle a été créée en 2017 et depuis, elle ne fait qu’accroitre son succès !

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dimanche 21 juin 2026, Le Réacteur présente la CHORALE DE PARIS à la fête de musique