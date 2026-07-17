AGENDA · Ineuil
Chorale, Église Saint-Martin, Ineuil
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Ineuil
Informations pratiques
Chorale Dimanche 20 septembre, 17h30 Église Saint-Martin Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Chorale Battement de cœur – Participation au chapeau.
Église Saint-Martin Place Saint Martin, 18160 Ineuil, France Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire
Chorale Battement de cœur – Participation au chapeau.
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