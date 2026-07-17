UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ineuil

Chorale, Église Saint-Martin, Ineuil

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Ineuil

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
Place Saint Martin, 18160 Ineuil, France
Ville
18160 Ineuil
Département
Cher

Chorale Dimanche 20 septembre, 17h30 Église Saint-Martin Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chorale Battement de cœur – Participation au chapeau.

Église Saint-Martin Place Saint Martin, 18160 Ineuil, France Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire
Chorale Battement de cœur – Participation au chapeau.

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