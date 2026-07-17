UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ineuil

Venez visiter l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Ineuil

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Ineuil

Venez visiter l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Ineuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
Place Saint Martin, 18160 Ineuil, France
Ville
18160 Ineuil
Département
Cher

Venez visiter l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine

Église Saint-Martin Place Saint Martin, 18160 Ineuil, France Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire
Journées européennes du patrimoine

GBASEIINEUIL

À voir aussi à Ineuil (Cher)