Exposition photos à l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Ineuil

Informations pratiques

Exposition photos à l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les églises voisines d’Ineuil.

Église Saint-Martin Place Saint Martin, 18160 Ineuil, France Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire

Les églises voisines d’Ineuil

©mairieineuil