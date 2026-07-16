AGENDA · Ineuil
Exposition photos à l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Ineuil
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Ineuil
Informations pratiques
Exposition photos à l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les églises voisines d’Ineuil.
Église Saint-Martin Place Saint Martin, 18160 Ineuil, France Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire
Les églises voisines d’Ineuil
©mairieineuil