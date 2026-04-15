Chorale éphémère, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Chorale éphémère Mercredi 20 mai, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Animée par l’association Rouges Collines dans le cadre du Mois des Mémoires

Que vous soyez chanteur confirmé ou simple amateur de musique gospel, soul et blues, le chef de chœur Thomas Doucet, la chanteuse Ivy Fof et le pianiste Damien Joëts, vous invitent à rejoindre leur chorale éphémère le temps d’un moment chaleureux et inspirant. Une expérience ouverte à toutes et tous, sans prérequis, mais avec l’envie de partager, de ressentir et de faire résonner ensemble l’énergie et l’émotion des chants gospel. L’atelier sera suivi d’une représentation publique dans la foulée.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-chorale-ephemere-concert-participatif »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]

Animée par l’association Rouges Collines dans le cadre du Mois des Mémoires