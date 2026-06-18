Chorale Faunetik La Mutante Lannion

Lannion

Chorale Faunetik

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Faunetik est une chorale créée il y a 8 ans par sa cheffe de chœur Minouche.

Elle s’oriente essentiellement sur la transmission orale et transmet des chants qui lui ont été transmis au fil des rencontres.

De Anita Daulnes pour la polyphonie africaine à Lana Zita qui porte les chants du Brésil en passant par l’occitanie avec le répertoire de Barrut; Ce répertoire est porté par l’amour et l’engagement humaniste. Par le féminisme mais aussi l’histoire du chant populaire.

Chant à écouter et à danser !

Ce répertoire se clôtura par un circle song, moment d’improvisation vocale invitant toutes personnes ayant quelques connaissances du rythme à venir pour se laisser guider dans la transe de la voix.

16h Ouverture du bar resto

18h Diffusion Coupe du Monde

20h Chorale Faunetik

22h Diffusion Coupe du Monde

Soirée à prix libre .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Chorale Faunetik Lannion a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose