Chorale Faunetik La Mutante Lannion
Chorale Faunetik La Mutante Lannion mercredi 1 juillet 2026.
Lannion
Chorale Faunetik
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Faunetik est une chorale créée il y a 8 ans par sa cheffe de chœur Minouche.
Elle s’oriente essentiellement sur la transmission orale et transmet des chants qui lui ont été transmis au fil des rencontres.
De Anita Daulnes pour la polyphonie africaine à Lana Zita qui porte les chants du Brésil en passant par l’occitanie avec le répertoire de Barrut; Ce répertoire est porté par l’amour et l’engagement humaniste. Par le féminisme mais aussi l’histoire du chant populaire.
Chant à écouter et à danser !
Ce répertoire se clôtura par un circle song, moment d’improvisation vocale invitant toutes personnes ayant quelques connaissances du rythme à venir pour se laisser guider dans la transe de la voix.
16h Ouverture du bar resto
18h Diffusion Coupe du Monde
20h Chorale Faunetik
22h Diffusion Coupe du Monde
Soirée à prix libre .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Chorale Faunetik Lannion a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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