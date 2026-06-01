Lannion

Visite de la tonnellerie Lefloc’h

17 Rue de Louardoul Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:00:00

fin : 2026-09-10 17:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-08-06

Au cœur de Lannion, la Tonnellerie Lefloc’h perpétue un savoir-faire artisanal breton dans la fabrication de tonneaux en bois. Benjamin, seul artisan tonnelier installé en Bretagne allie tradition et innovation pour proposer des produits de qualité, adaptés aux professionnels et aux passionnés.

Spécialisée dans la sélection de bois nobles, la tonnellerie conçoit des tonneaux sur mesure pour le vieillissement de cidres, vins et eaux-de-vie, ainsi que des objets décoratifs. Chaque pièce est fabriquée selon des techniques ancestrales, garantissant une qualité irréprochable.

Visites guidées et découvertes

La Tonnellerie Le Floc’h ouvre ses portes pour des visites immersives et des démonstrations. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la fabrication artisanale de fûts en bois de chêne et de rencontrer un passionné.

Respectueuse de l’environnement, l’entreprise utilise des bois issus de forêts gérées durablement et des méthodes de production éco-responsables. .

17 Rue de Louardoul Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 00 08

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English :

L’événement Visite de la tonnellerie Lefloc’h Lannion a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose