Chorale fête de la musique Fargues-sur-Ourbise
Chorale fête de la musique Fargues-sur-Ourbise dimanche 21 juin 2026.
Fargues-sur-Ourbise
Chorale fête de la musique
Église Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un répertoire varié pour tous les goûts !
Ouvert à tous .
Église Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 82 36
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English : Chorale fête de la musique
L’événement Chorale fête de la musique Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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