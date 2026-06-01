Chorale fête de la musique Fargues-sur-Ourbise dimanche 21 juin 2026.

Fargues-sur-Ourbise

Chorale fête de la musique

Église Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un répertoire varié pour tous les goûts !

Ouvert à tous .

Église Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 82 36

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English : Chorale fête de la musique

L’événement Chorale fête de la musique Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne