Chorale Fête du vélo à la guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Chorale Fête du vélo à la guinguette du bout de l’Île

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une célébration musicale et engagée pour la Fête du vélo avec la chorale Les Pattes de Louve.

À l’occasion de la Fête du vélo, la Guinguette accueille Les Pattes de Louve , une chorale féministe née de l’initiative de femmes engagées. Ce collectif de 40 voix se rassemble pour partager son énergie et ses convictions à travers le chant. Venez découvrir cet ensemble vocal singulier pour un moment de partage authentique en bord de Loire.

Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

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English :

A musical and committed celebration for the Fête du vélo with the choir Les Pattes de Louve.

L’événement Chorale Fête du vélo à la guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges