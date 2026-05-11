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Chorale Gens du Pays Chavroches

Chorale Gens du Pays Chavroches samedi 10 octobre 2026.

Adresse : Salle socio-culturelle

Ville : 03220 Chavroches

Département : Allier

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif :

Chavroches

Chorale Gens du Pays

Salle socio-culturelle Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Choral des Gens du Pays
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Salle socio-culturelle Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83 

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English :

Choral des Gens du Pays

L’événement Chorale Gens du Pays Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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