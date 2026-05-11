Chorale Gens du Pays Chavroches
Chorale Gens du Pays Chavroches samedi 10 octobre 2026.
Chavroches
Chorale Gens du Pays
Salle socio-culturelle Chavroches Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Choral des Gens du Pays
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Salle socio-culturelle Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83
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English :
Choral des Gens du Pays
L’événement Chorale Gens du Pays Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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