Chavroches

concours de belote du Club des Aînés

Salle des Fêtes de Chavroches Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

2ème concours de belote du Club des Aînés.

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Salle des Fêtes de Chavroches Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 86

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English :

2nd Club des Aînés belote competition.

L’événement concours de belote du Club des Aînés Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire