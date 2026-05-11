concours de belote du Club des Aînés Chavroches
concours de belote du Club des Aînés Chavroches mercredi 25 novembre 2026.
Chavroches
concours de belote du Club des Aînés
Salle des Fêtes de Chavroches Chavroches Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
2ème concours de belote du Club des Aînés.
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Salle des Fêtes de Chavroches Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 86
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English :
2nd Club des Aînés belote competition.
L’événement concours de belote du Club des Aînés Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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