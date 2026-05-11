Soirée dansante Moules- frites Chavroches
Soirée dansante Moules- frites Chavroches samedi 12 septembre 2026.
Chavroches
Soirée dansante Moules- frites
Salle des Fêtes Chavroches Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Soirée dansante, menu moules- frites.
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Salle des Fêtes Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83
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English :
Evening dance, mussels and French fries menu.
L’événement Soirée dansante Moules- frites Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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