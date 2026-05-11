Chavroches

Soirée dansante Moules- frites

Salle des Fêtes Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée dansante, menu moules- frites.

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Salle des Fêtes Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83

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English :

Evening dance, mussels and French fries menu.

L’événement Soirée dansante Moules- frites Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire