Brocante Chavroches
Brocante Chavroches dimanche 13 septembre 2026.
Brocante
La Barre Chavroches Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Brocante organisée par le Comité des Fêtes.
.
La Barre Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 86 84 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Comité des Fêtes.
L’événement Brocante Chavroches a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire