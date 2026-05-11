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Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église Chavroches

Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église Chavroches dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 03220 Chavroches

Département : Allier

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Chavroches

Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église

Eglise Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Grand concert à l’église de Chavroches
Chopin et la Milonga
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Eglise Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83 

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English :

Grand concert at Chavroches church
Chopin and the Milonga

L’événement Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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