Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église Chavroches
Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église Chavroches dimanche 26 juillet 2026.
Chavroches
Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église
Eglise Chavroches Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Grand concert à l’église de Chavroches
Chopin et la Milonga
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Eglise Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83
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English :
Grand concert at Chavroches church
Chopin and the Milonga
L’événement Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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