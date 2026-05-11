Chavroches

Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église

Eglise Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Grand concert à l’église de Chavroches

Chopin et la Milonga

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Eglise Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83

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English :

Grand concert at Chavroches church

Chopin and the Milonga

L’événement Concert Festival Baroque d’Auvergne à l’église Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire