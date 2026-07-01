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AGENDA · Chavroches

Visite commentée de Chavroches Chavroches

jeudi 23 juillet 2026 · Chavroches

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Place de l'église
Ville
03220 Chavroches
Département
Allier
Tarif

Chavroches

Visite commentée de Chavroches

Place de l’église Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Visite commentée de la commune de Chavroches organisée par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
  .

Place de l’église Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31  tourisme@label-destination.com

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English :

Guided tour of the town of Chavroches organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office

L’événement Visite commentée de Chavroches Chavroches a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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