Concours de belote Chavroches
Concours de belote Chavroches mercredi 24 juin 2026.
Chavroches
Concours de belote
Salle socio-culturelle Chavroches Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Concours de belote organisé par le Club des ainés Au pied du Château .
A gagner Jambon, Viandes, Volailles, lots divers.
1 lot à chaque personne.
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Salle socio-culturelle Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 86
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English :
Belote competition organized by the Au pied du Château senior citizens’ club.
To be won: Ham, meat, poultry, various prizes.
1 prize for each person.
L’événement Concours de belote Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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