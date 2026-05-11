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Concours de belote Chavroches

Concours de belote Chavroches mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Salle socio-culturelle

Ville : 03220 Chavroches

Département : Allier

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif :

Chavroches

Concours de belote

Salle socio-culturelle Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Concours de belote organisé par le Club des ainés Au pied du Château .
A gagner Jambon, Viandes, Volailles, lots divers.
1 lot à chaque personne.
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Salle socio-culturelle Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 86 

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English :

Belote competition organized by the Au pied du Château senior citizens’ club.
To be won: Ham, meat, poultry, various prizes.
1 prize for each person.

L’événement Concours de belote Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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