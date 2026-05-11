Chavroches

Concours de belote

Salle socio-culturelle Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Concours de belote organisé par le Club des ainés Au pied du Château .

A gagner Jambon, Viandes, Volailles, lots divers.

1 lot à chaque personne.

.

Salle socio-culturelle Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by the Au pied du Château senior citizens’ club.

To be won: Ham, meat, poultry, various prizes.

1 prize for each person.

L’événement Concours de belote Chavroches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire