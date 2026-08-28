Chorale Le chœur du Sud Auditorium du casino Hyères

Informations pratiques

Hyères

Chorale Le chœur du Sud

Auditorium du casino 1 avenue Ambroise Thomas Hyères Var

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Créé en 2006 par Frank Castellano, le Chœur du Sud est aujourd’hui le plus grand chœur amateur d’Europe.

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Auditorium du casino 1 avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 79 90 animation@mairie-hyeres.com

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English : Choir: The Choir of the South

Founded in 2006 by Frank Castellano, the Chœur du Sud is now the largest amateur choir in Europe.

L’événement Chorale Le chœur du Sud Hyères a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Provence Méditerranée