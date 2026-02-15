Villa Noailles JEP 2026 Montée Noailles Hyères
Montée Noailles Centre-ville Hyères Var
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Noailles vous convie à une rencontre suivie d’une visite consacrées au projet de restauration des remparts.
Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98 mediation@villanoailles-hyeres.com
English : Villa Noailles JEP 2026
To mark the Journées du Patrimoine, the Villa Noailles invites you to a meeting followed by a tour of the ramparts restoration project.
