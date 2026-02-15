Villa Noailles JEP 2026 Montée Noailles Hyères

Villa Noailles JEP 2026

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Villa Noailles vous convie à une rencontre suivie d’une visite consacrées au projet de restauration des remparts.

.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98 mediation@villanoailles-hyeres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Villa Noailles JEP 2026

To mark the Journées du Patrimoine, the Villa Noailles invites you to a meeting followed by a tour of the ramparts restoration project.

L’événement Villa Noailles JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée