UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hyères

Concert de Julii Sharp Place Theodore Lefebvre Hyères

vendredi 18 septembre 2026 · Place Theodore Lefebvre · Hyères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Theodore Lefebvre
Adresse
Auditorium de la Médiathèque Saint John Perse
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif

Hyères

Concert de Julii Sharp

Place Theodore Lefebvre Auditorium de la Médiathèque Saint John Perse Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

La talentueuse Julii Sharp (folk rock) se produira en duo à la médiathèque.

Après un EP remarqué en 2023, Julii Sharp a sorti son premier album en 2025, le très beau Burning Line plébiscité par la critique musicale (Magic, Benzine, Télérama…).
  .

Place Theodore Lefebvre Auditorium de la Médiathèque Saint John Perse Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 11 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Julii Sharp Concert

The talented Julii Sharp (folk rock) will perform as part of a duo at the media library.

Following a well-received EP in 2023, Julii Sharp released her debut album in 2025, the beautiful *Burning Line*, which was highly praised by music critics (Magic, Benzine, Télérama…).

L’événement Concert de Julii Sharp Hyères a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

À voir aussi à Hyères (Var)