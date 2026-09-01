Concert de Julii Sharp Place Theodore Lefebvre Hyères
vendredi 18 septembre 2026 · Place Theodore Lefebvre · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Concert de Julii Sharp
Place Theodore Lefebvre Auditorium de la Médiathèque Saint John Perse Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
La talentueuse Julii Sharp (folk rock) se produira en duo à la médiathèque.
Après un EP remarqué en 2023, Julii Sharp a sorti son premier album en 2025, le très beau Burning Line plébiscité par la critique musicale (Magic, Benzine, Télérama…).
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Place Theodore Lefebvre Auditorium de la Médiathèque Saint John Perse Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 11 36
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English : Julii Sharp Concert
The talented Julii Sharp (folk rock) will perform as part of a duo at the media library.
Following a well-received EP in 2023, Julii Sharp released her debut album in 2025, the beautiful *Burning Line*, which was highly praised by music critics (Magic, Benzine, Télérama…).
L’événement Concert de Julii Sharp Hyères a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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