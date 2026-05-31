LE PLANTIER DE COSTEBELLE, Le plantier de Costebelle, Hyères

LE PLANTIER DE COSTEBELLE 19 et 20 septembre Le plantier de Costebelle Var

10€ PAR PERSONNE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Le Plantier de Costebelle® est une destination touristique confidentielle qui vient en complément de sites touristiques publics de premier plan comme la Villa Noailles vecteur événementiel de la ville d’Hyères, la Fondation Carmignac ainsi que le site archéologique d’Olbia et le Musée.

En 1896, le romancier et académicien français Paul Bourget (1852-1935), auteur du Disciple, acquiert la propriété qui prend alors son nom actuel, « Le Plantier de Costebelle® », et y reçoit de nombreuses personnalités du monde littéraire.

Le concept, mission de conservation de la mémoire : La maison bénéficie d’une inscription partielle à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 26 décembre 1976. Son parc botanique est labellisé « Jardin remarquable » depuis novembre 2009. La maison principale est labellisée « Maisons des Illustres » depuis 2017. Après de nombreuses années de rénovation destinée à restituer l’ensemble architectural et botanique tel qu’il avait été souhaité par Hortense de Prailly au XIXe siècle, Le Plantier de Costebelle® est aujourd’hui une maison d’écrivain, alliant habitation privée et ouverture au public sous certaines conditions. Le fonds d’archives de l’écrivain est à la disposition des chercheurs sous conditions. Le concept est celui d’un lieu patrimonial, mémoriel et biographique destiné à perpétuer le souvenir de Paul Bourget ainsi qu’un espace naturel protégé, sanctuaire de la tortue d’Hermann et un parc exotique, témoin de l’acclimatation sur la Côte d’Azur au XIXe siècle. Un contrat de partenariat récent (2019) avec le Parc national de Port-Cros (marque Esprit parc national) renforce l’attachement du Plantier de Costebelle® aux valeurs de tourisme durable portées par le parc.

Le plantier de Costebelle Avenue de la Font des Horts, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 33676870156 https://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/le-plantier-de-costebelle [{« type »: « phone », « value »: « 0676870156 »}, {« type »: « email », « value »: « famillelugagne@orange.fr »}] Une propriété de 1, 68 hectares est achetée en 1857 par le baron de Prailly pour sa femme à Ernest Desclozeaux hivernant établi sur la colline de Costebelle depuis 1852. Dans un premier temps, en 1859, elle fait restaurer l’un des bastidons déjà construit où elle s’installe pendant la construction de la villa. Ces bâtiments deviendront ensuite la ferme et les communs. La villa est construite de 1859 à 1861 (daté par travaux historiques) vraisemblablement par l’architecte Victor Trotobas (attribution par travaux historiques) qui avait travaillé à la villa Venadou (boulevard d’Orient) dont il s’inspire ici des plans. La chapelle date de la même époque. La maison est achetée par l’écrivain Paul Bourget en 1896 qui y demeure jusqu’à sa mort en 1935. L’escalier de service hors-œuvre sur la façade nord a été rajouté à ce moment-là. Villa d’inspiration palladienne, chapelle de style néo-gothique français. Visite sur rdv uniquement.

Le Plantier de Costebelle® est une destination touristique confidentielle qui vient en complément de sites touristiques publics de premier plan comme la Villa Noailles vecteur événementiel de la la …

©ODART DE PARIGNY