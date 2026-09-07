Chorale « Les chanteuses de douche », Bibliothèque Les Mots Passants, Saint-Hilaire-de-Chaléons

Informations pratiques

Chorale « Les chanteuses de douche » Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Les Mots Passants Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:45:00+02:00

Les chanteuses de douche sont un chœur de femmes dirigé par Aline Le Guyader. Leurs chants vous feront voyager à travers le monde, en toute polyphonie !

https://www.facebook.com/watch/?v=561215772024767

Bibliothèque Les Mots Passants 3bis rue de la bonne fontaine Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 31 73 30 https://bibliotheque.saint-hilaire-de-chaleons.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61584726234848&locale=fr_FR;https://www.instagram.com/bibliothequelesmotspassants/ [{« link »: « https://www.facebook.com/watch/?v=561215772024767 »}] La bibliothèque existe depuis plus de 40 ans et joue un rôle central dans l’activité de la commune . Gérée par une salariée et une équipe de 25 bénévoles, elle se veut à la fois un lieu de culture et de vie. Sa joyeuse équipe et ses locaux pensés pour que chacun puisse s’y sentir bien, favorisent les rencontres conviviales. Elle propose des livres et des dvds pour tous les publics et mets en place des partenariats avec les autres structures de la commune : écoles, institut médicaux éducatif, Epahd, assistantes maternelles, maison des jeunes… Des parkings sont à proximité et on peut accéder à Saint-Hilaire de Chaléons aussi par le train. (ligne Nantes -Pornic)

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture