Chorale Les voix du Cagire VALCABRERE Valcabrère

Valcabrère

Chorale Les voix du Cagire

VALCABRERE Basilique de Saint Just de Valcabrère Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert VOCES INTIMAE de la chorale Les voix du Cagire, dirigé par Christian Pariot.

à la basilique de Valcabrère

Le 5 juillet, à 20h30

Prix 10€

Renseignement au 06 86 76 33 59.

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VALCABRERE Basilique de Saint Just de Valcabrère Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 86 76 33 59

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English :

VOCES INTIMAE concert by the Les voix du Cagire choir, conducted by Christian Pariot.

At the Basilica of Valcabrère

July 5, at 8:30 p.m.

Price: 10?

For more information, call 06 86 76 33 59.

L’événement Chorale Les voix du Cagire Valcabrère a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65