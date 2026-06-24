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Chorale Les voix du Cagire VALCABRERE Valcabrère

Chorale Les voix du Cagire VALCABRERE Valcabrère dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
VALCABRERE
Adresse
Basilique de Saint Just de Valcabrère
Ville
31510 Valcabrère
Département
Haute-Garonne
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Valcabrère

Chorale Les voix du Cagire

VALCABRERE Basilique de Saint Just de Valcabrère Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concert VOCES INTIMAE de la chorale Les voix du Cagire, dirigé par Christian Pariot.
à la basilique de Valcabrère
Le 5 juillet, à 20h30

Prix 10€
Renseignement au 06 86 76 33 59.
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VALCABRERE Basilique de Saint Just de Valcabrère Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 86 76 33 59 

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English :

VOCES INTIMAE concert by the Les voix du Cagire choir, conducted by Christian Pariot.
At the Basilica of Valcabrère
July 5, at 8:30 p.m.

Price: 10?
For more information, call 06 86 76 33 59.

L’événement Chorale Les voix du Cagire Valcabrère a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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