Chorale Les voix du Cagire VALCABRERE Valcabrère
Chorale Les voix du Cagire VALCABRERE Valcabrère dimanche 5 juillet 2026.
Valcabrère
Chorale Les voix du Cagire
VALCABRERE Basilique de Saint Just de Valcabrère Valcabrère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert VOCES INTIMAE de la chorale Les voix du Cagire, dirigé par Christian Pariot.
à la basilique de Valcabrère
Le 5 juillet, à 20h30
Prix 10€
Renseignement au 06 86 76 33 59.
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VALCABRERE Basilique de Saint Just de Valcabrère Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 86 76 33 59
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English :
VOCES INTIMAE concert by the Les voix du Cagire choir, conducted by Christian Pariot.
At the Basilica of Valcabrère
July 5, at 8:30 p.m.
Price: 10?
For more information, call 06 86 76 33 59.
L’événement Chorale Les voix du Cagire Valcabrère a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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