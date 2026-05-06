Chorale Vocaline concert de variété 10 boulevard des Belges Houlgate

Houlgate

Chorale Vocaline concert de variété

10 boulevard des Belges 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-06-29 20:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Aline Zanutel emmène les 25 choristes de l’association Arts et Savoirs dans une interprétation multi-voix d’un programme de chansons françaises, anciennes et contemporaines.

Aline Zanutel emmène les 25 choristes de l’association Arts et Savoirs dans une interprétation multi-voix d’un programme de chansons françaises, anciennes et contemporaines. .

10 boulevard des Belges 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 58 50 75 60 pmremondin@orange.fr

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English : Chorale Vocaline concert de variété

Aline Zanutel leads the 25 choristers from the Arts et Savoirs association in a multi-vocal interpretation of a programme of French, old and contemporary songs.

L’événement Chorale Vocaline concert de variété Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge