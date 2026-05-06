Chorale Vocaline concert de variété 10 boulevard des Belges Houlgate
Chorale Vocaline concert de variété 10 boulevard des Belges Houlgate lundi 29 juin 2026.
Houlgate
Chorale Vocaline concert de variété
10 boulevard des Belges 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 19:00:00
fin : 2026-06-29 20:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Aline Zanutel emmène les 25 choristes de l’association Arts et Savoirs dans une interprétation multi-voix d’un programme de chansons françaises, anciennes et contemporaines.
Aline Zanutel emmène les 25 choristes de l’association Arts et Savoirs dans une interprétation multi-voix d’un programme de chansons françaises, anciennes et contemporaines. .
10 boulevard des Belges 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 58 50 75 60 pmremondin@orange.fr
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English : Chorale Vocaline concert de variété
Aline Zanutel leads the 25 choristers from the Arts et Savoirs association in a multi-vocal interpretation of a programme of French, old and contemporary songs.
L’événement Chorale Vocaline concert de variété Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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