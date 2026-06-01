Chorales en concert Villandry
Chorales en concert Villandry vendredi 19 juin 2026.
Villandry
Chorales en concert
Rue du Bocage Villandry Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Sous l’impulsion de leurs chefs de chœurs respectifs, Marin Planques pour la chorale de Montlouis-sur-Loire Alors on chante , et Mathieu Capannini pour la chorale Jacques de Beaune de Ballan-Miré, ce sont quelque 80 choristes qui se produiront ensemble, proposant un programme varié !
Sous l’impulsion de leurs chefs de chœurs respectifs, Marin Planques pour la chorale de Montlouis-sur-Loire Alors on chante , et Mathieu Capannini pour la chorale Jacques de Beaune de Ballan-Miré, ce sont quelque 80 choristes qui se produiront ensemble, proposant un programme varié ! .
Rue du Bocage Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 76 16 87
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English :
Under the guidance of their respective choirmasters, Marin Planques for the Montlouis-sur-Loire choir Alors on chante , and Mathieu Capannini for the Ballan-Miré choir Jacques de Beaune , some 80 choristers will perform together, offering a varied program!
L’événement Chorales en concert Villandry a été mis à jour le 2026-06-02 par Tours Val de Loire Tourisme
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